Россия начала масштабную эвакуацию: OSINT-аналитик спрогнозировал сценарий боев на Курщине

За последние несколько дней ВСУ начали наступление в Курской области с другого направления. Чуть западнее, в том районе, где россияне отрезаны рекой Сейм. Враг имеет там проблемы с логистикой, потому что украинские бойцы перебивают ему переправы, мосты.

У оккупантов нарушена логистика в том районе, где наши защитники начали довольно удачные наступательные действия. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко.

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"О результатах говорить еще рано. Думаю, что, возможно, примерно через неделю мы сможем понять реальный масштаб введенных нами сил и реальную пользу для Украины. То есть как россияне попытаются перетянуть резервы, противодействовать, какие именно усилия, какой градус зададим мы", – сказал он.

Ожидаются положительные изменения

Виталий Кононученко отметил, что в Курской области продвижение ВСУ на предварительно захваченных территориях очень спало, оно очень локальное. К сожалению, россияне имели частичный успех, вклинившись во фланг украинских военных. Это южнее Коренево, где враг несколько дней назад успешно контратаковал и захватил несколько населенных пунктов.

К счастью, линию фронта удалось стабилизировать и дальнейшие наши действия продолжаются без отвлечения значительных сил на исправление этой ситуации. Но по тому, насколько динамично мы действуем, можем ожидать, что в ближайшие дни и недели нас ожидают, возможно, даже очень положительные изменения,

– подчеркнул OSINT-аналитик.

Один из сценариев

Недавно российские власти заявили об эвакуации населения из некоторых районов Курской области. Речь идет о Рыльском и Хомутовском районах. Как объяснил военный обозреватель, россияне никогда бы не проводили эвакуацию просто так.

Если мы посмотрим на эту новую эвакуацию, то она очень масштабная, если сравнить с предыдущими. На самом деле самое интересное для нас именно то, какие силы они привлекают, чтобы противодействовать Силам обороны, нашим действиям на этом направлении. Потому что от этого зависят их силы на других направлениях, их давление под тем же Покровским, Курахово и так далее,

– отметил Кононученко.

Чем больше российских сил удастся заставить перебросить в этот район, тем больший успех будет для Украины. Если ВСУ попытаются действовать севернее, со стороны украинского Глухова, откуда также Украина эвакуировала людей, то, возможно, удастся застать врага в момент, когда он не ожидает этого.

"То есть это лишь один из сценариев. На данный момент там продвижения нет. Но если говорить о сценарии минимум, который для нас сейчас уже осуществляется, то это захват территории южнее реки Сейм, которая отделена рекой от территории России и границей со стороны Украины. Если посмотреть на те усилия, силы, которые мы бросаем, то этой цели, по моему мнению, достичь удастся", – считает он.