Их боеспособность меньше, но есть нюанс: как Россия может перебросить еще 30 тысяч военных на Курщину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты хотят привлечь в Курской области 60 –70 тысяч военных. Сейчас их там 40 тысяч. Враг подтягивает туда войска из тыловых районов. В частности, еще 30 тысяч захватчики могут перебросить из Подмосковья, из-под Рязани, Тулы и так далее.

Речь идет о подразделениях, которые не принимали участия в боевых действиях в Украине. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт Михаил Жирохов.

Читайте также До Курской операции Россия планировала создать буферные зоны от Востока до Севера, – Зеленский

"Был бы идеальный вариант, если бы они начали снимать военных с фронта в Украине. Но, к сожалению, они действуют совсем по-другому. Они подтягивают войска из тыловых районов, из Подмосковья, из-под Рязани, Тулы. То есть подразделения, которые не участвовали в боевых действиях в Украине", – сказал он.

К слову, аналитики ISW написали, что Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения. В частности, враг привлек туда дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии.

Сможет ли враг достичь успехов

Михаил Жирохов отметил, что боеспособность российских захватчиков будет меньше. Но из-за того, что их будет больше количественно, враг может достичь определенных успехов.

Их будет больше в количественном плане, поэтому россияне смогут рассчитывать на то, что будут иметь некоторые успехи. Тем более, что обороняться нам придется со всех сторон. Потому что абсолютно точно, что оккупанты будут одновременно наступать. Эти события сейчас – это не начало полномасштабного наступления. Это, я сказал бы, разведка боем,

– предположил военный эксперт.