Мовиться про підрозділи, які не брали участі в бойових діях в Україні. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт Михайло Жирохов.

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"Був би ідеальний варіант, якби вони почали знімати військових з фронту в Україні. Але, на жаль, вони діють зовсім по-іншому. Вони підтягують війська з тилових районів, з Підмосков'я, з-під Рязані, Тули. Тобто підрозділи, які не брали участі в бойових діях в Україні", – сказав він.

До слова, аналітики ISW написали, що Росія почала перекидати у Курську область більш досвідчені підрозділи. Зокрема, ворог залучив туди додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Чи зможе ворог досягнути успіхів

Михайло Жирохов зазначив, що боєздатність російських загарбників буде меншою. Але через те, що їх буде більше кількісно, ворог може досягнути певних успіхів.

Їх буде більше в кількісному плані, тому росіяни зможуть розраховувати на те, що матимуть деякі успіхи. Тим більше, що оборонятись нам доведеться зі всіх сторін. Тому що абсолютно точно, що окупанти будуть одночасно наступати. Ці події зараз – це не початок повномасштабного наступу. Це, я сказав би, розвідка боєм,

– припустив військовий експерт.