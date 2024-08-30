Пилот Британии в отставке сказал, при каких условиях Россия может начать возвращение Курщины

Операция ВСУ в Курской области продолжается. Однако главный приоритет Владимира Путина – оккупация Донецкой и Луганской областей. Поэтому сначала он хочет разобраться с наступлением на Донбассе, а потом решать что-то относительно Курщины.

Такое мнение 24 Каналу озвучил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл. По его словам, Курская операция ставит Путина в неудобное положение.

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Сначала Путин хочет оккупировать весь Донбасс

Разные эксперты говорят, что украинская армия сможет зайти вглубь России настолько далеко, насколько захочет. Шон Белл отметил, что одна из трудностей при вхождении на вражескую территорию – это обеспечение сил. Для этого нужна огромная логистическая цепь для поддержки бойцов топливом, боеприпасами, оружием, едой и тому подобное. Чем дальше продвижение на вражескую территорию, тем длиннее становится логистическая цепь, тем уязвимее становятся ваши силы.

Мы знаем, что на ранних этапах наступления были привлечены примерно тысячи украинских военных и 20 боевых танков. В частности, некоторые западные танки. Но когда Украине удалось прорваться в Россию, мы понимаем, что после этого привлекли еще примерно 10 тысяч военных,

– сказал он.

Одним из ограничивающих факторов, чтобы зайти на вражескую территорию, является логистика. Также Украина сталкивается с нехваткой боевой силы. В то же время главный приоритет для оккупантов – наступление на Донбассе. А чем больше военных Украина перебросит на российскую территорию, тем меньше сил останется для обороны Донецкой и Луганской областей. Это может облегчить захватчиками достичь целей.

"Но это все ставит Путина в неудобное положение, поскольку у России есть территория, которая оккупирована украинскими силами. Как военный, могу сказать, что Путин может решить разобраться с этим позже. Сначала он попытается обеспечить контроль над Донбассом, а потом может разбираться с этим наступлением. Кажется, именно это он и делает сейчас", – предположил пилот Великобритании в отставке.