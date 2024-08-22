Глава МИД Польши рассказал, какую важную роль уже сыграла операция ВСУ в Курской области

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался относительно операции Вооруженных Сил Украины на территории России. По его словам, наступление Сил обороны уже сыграло важную роль.

Польский чиновник заверил, что операция возвращает Киеву и миру веру в победу над российскими захватчиками. Он также выразил уверенность, что Россия не сможет достичь своих целей в Украине.

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Что говорят в Польше о наступлении ВСУ

Министр иностранных дел Польши отметил, что Украина получила от стран Запада беспрецедентную помощь для защиты страны от российских агрессоров. По его словам, нашему государству предоставили просто "гигантские средства".

Западные демократии поддерживают Украину на невиданном до сих пор уровне, я прошу об этом помнить. Украина получила примерно более 200 миллиардов евро помощи, более или менее на половину – от ЕС и от США,

– отметил Сикорский.

В то же время он выделил невиданное мужество украинских защитников, которым удалось перенести боевые действия на территорию агрессора: "Это смелое наступление, которое ведется уже на территории России, по моему мнению, возвращает веру в то, что Украина может победить, что будет иметь сильные карты на переговорах".

Поэтому польский чиновник выразил уверенность, что Россия не сможет достичь целей, которые она себе поставила перед началом вторжения в Украину. В то же время он добавил, что в случае, если бы помощь США поступила раньше, Силы обороны могли бы достичь большего.

Это очень тяжелая для вас ситуация. Но мне кажется, что Путин совершил катастрофическую ошибку и своих первоначальных целей он уже не в состоянии достичь,

– резюмировал Сикорский.

Заметим, что несмотря на успешную операцию Вооруженных Сил в Курской области, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска пытаются продвигаться вперед, но сейчас это дается им достаточно сложно.