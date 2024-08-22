Польський посадовець запевнив, що операція повертає Києву та світу віру у перемогу над російськими загарбниками. Він також висловив впевненість, що Росія не зможе досягнути своїх цілей в Україні.

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Що кажуть у Польщі про наступ ЗСУ

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що Україна отримала від країн Заходу безпрецедентну допомогу для захисту країни від російських агресорів. За його словами, нашій державі надали просто "гігантські кошти".

Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 мільярдів євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США,

– зауважив Сікорський.

Водночас він виокремив небачену мужність українських захисників, яким вдалося перенести бойові дії на територію агресора: "Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах".

Тож польський посадовець висловив впевненість, що Росія не зможе досягнути цілей, які вона собі поставила перед початком вторгнення до України. Водночас він додав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони могли б досягнути більшого.

Це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути,

– резюмував Сікорський.

Зауважимо, що попри успішну операцію Збройних Сил у Курській області, ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська намагаються просуватися вперед, але зараз це дається їм досить складно.