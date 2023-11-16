Не подлежит огласке, – Гуменюк о работе ВСУ на левом берегу Херсонщины
Работа украинских защитников на левом берегу Херсонщины не подлежит огласке. Это важно, в частности, для сохранения жизни гражданского населения.
Это в эфире телемарафона подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты продолжают прикрываться мирным населением, передает 24 Канал.
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"Говорить о результатах можно будет после завершения"
Гуменюк отметила, что оттеснить россиян можно разными способами. Преимущественно наши защитники ведут контрбатарейную борьбу. Необходимо выбивать те позиции, которые наносят поражение по правому берегу, в том числе.
Та работа, которая проводится подразделениями на левом берегу, не подлежит огласке для того, чтобы она была завершена,
– подчеркнула руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
Она объяснила, что следует соблюдать информационную тишину, в частности, для сохранения жизни гражданского населения. Ведь враг пытается отомстить и активизирует свои обстрелы на этом участке.
Они (оккупанты – 24 Канал) продолжают прятаться за мирным населением, располагая свои огневые позиции и подразделения в тех местах, где сосредоточено гражданское население. В частности, располагая свои штабы и места базирования в многоэтажных зданиях, где верхние этажи занимает гражданское население,
– отметила Гуменюк.
Добавила, что именно поэтому работа Сил обороны должна быть в закрытом режиме. Говорить о результатах можно будет после ее завершения.
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Необходима информационная тишина, чтобы потом отчитаться о больших успехах
- Накануне Наталья Гуменюк отметила, что враг понимает, что продвижение украинских защитников на Юге неотвратимо. Поэтому оккупанты пытаются активно обороняться.
- Впрочем, захватчики не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности. Поэтому чувствуют себя очень некомфортно и пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, РСЗО, тактическую авиацию.
- "Оттеснения с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья. Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах", – подчеркнула Гуменюк.
- Недавно во время визита в Вашингтон руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра.