ВСУ ликвидировали 8 российских офицеров: их имена и фото
12 мая 2024, 21:10Читати новину українською
Украинские силы уничтожили 8 офицеров армии страны-агрессора. В сети появились их фото.
В посте полковника Вооруженных Сил Украины, журналиста Анатолия Штефана "Штирлица" указано звание и имена павших российских оккупантов.
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Успешно демобилизован:
- старший лейтенант Красовский Дмитрий;
- лейтенант Смирнов Виктор;
- лейтенант Гедгагов Алан;
- лейтенант Кузин Алексей; лейтенант Тимченко Сергей;
- командир штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" младший лейтенант Курамшин Альберт;
- младший лейтенант Колчанов Андрей;
- младший лейтенант Гуляев Алексей.