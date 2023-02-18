Минус четыре лейтенанта: на фронте ликвидировали целую "пачку" российских военных

Все оккупанты, которые с оружием в руках пересекли границу Украины, должны понимать, что они подписали себе смертный приговор. Не минует наказание не только солдат, но и военных высшего звания.

Это, в частности, 18 февраля в очередной раз подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он опубликовал фото лейтенантов, которые домой вернутся разве что в пакетах.

Достойно внимания На прошлой неделе ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов

Минус четыре лейтенанта

Удалось защитникам Украины ликвидировать одного лейтенанта и трех старших лейтенантов оккупационных сил страны-террористки. Анатолий "Штирлиц" Штефан их назвал поименно.

Так, успешно демобилизовались:

старший лейтенант Георгий Кругов,

старший лейтенант Дмитрий Лысков,

старший лейтенант Александр Бичаев,

лейтенант Павел Саров.

Ликвидированные лейтенанты оккупантов / Фото с телеграма Анатолия "Штирлица" Штефана

За сутки – более 1000 ликвидированных оккупантов

Отметим, что компанию этим захватчикам на пути к перегною за последние сутки составили еще 1010 захватчиков. Так что общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270.

Несет враг потери и в дорогостоящей технике. Например, только за сутки по состоянию на утро 18 февраля защитники Украины уничтожили:

5 танков (в общей сложности 3 303 единицы),

13 боевых бронированных машин (6533),

4 артиллерийские системы (2326),

2 РСЗО (469),

2 средства ПВО (243),

3 БпЛА оперативно-тактического уровня (2016),

9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 196),

2 единицы специальной техники (223).



Потери врага на 18 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Кого еще ликвидировали ВСУ