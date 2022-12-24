ВСУ успешно "демобилизовали" двух российских капитанов

ВСУ пополнили зрительный зал на "концерте Кобзона". Наши воины отправили туда двух капитанов российской армии.

Количество российских оккупантов на нашей земле уменьшается каждый день. Все благодаря мощной работе Вооруженных Сил Украины.

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В этот раз они ликвидировали 2 капитанов российской армии:

Владимира Дегтяренко;

Степана Полетаева.

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Журналисты обнаружили целую аллею свежих захоронений возле кладбища на Кубани. Некоторые могилы уже удалось идентифицировать – это вагнеровцы-зеки. Они отбывали наказание за жестокие убийства, но Евгений Пригожин завербовал их на войну. Журналисты насчитали около 50 могил.

Следует добавить, что основная роль вагнеровцев-зеков на войне – "пушечное мясо". Их отправляют в бой без оружия, а когда те отказываются воевать – казнят.

По состоянию на утро 24 декабря наши воины ликвидировали уже 101 430 российских солдат. Только за минувшие сутки они "минуснули" 480 оккупантов. Потери врага в технике составляют: