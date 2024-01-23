Воевал на стороне армии России: в Крынках украинские военные ликвидировали гражданина Беларуси
Источник:Денис Казанский
Украинские военные ликвидировали в Крынках в Херсонской области очередного захватчика. В этот раз это был гражданин Беларуси, воевавший на стороне российской армии против Украины.
Журналист Денис Казанский подчеркнул, что это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях за Крынки. Этот мужчина был старшим лейтенантом.
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В Крынках ликвидировали гражданина Беларуси, воевавшего за Россию
До этого журналист Андрей Цаплиенко отметил, что, согласно данным паспорта и военного билета, захватчика звали Лазарева Дениса Александровича. Он был 1976 года рождения и штурмовал Крынки в составе 328 полка вновь 104 десантно-штурмовой дивизии армии России.
Военный билет белоруса выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения. Судя по документу, в 2003 – 2004 годах Лазарев служил в воинской части №61357, дислоцированной в столице Беларуси,
– сказал журналист.
Кроме того, белорус также имел железнодорожный билет из временно оккупированного Севастополя в российский город Рязани на 9 января и из Рязани в Ульяновск на 11 января.
Украинские военные в Крынках ликвидировали белоруса, воевавшего на стороне России / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского
Цаплиенко отметил, что именно в Ульяновске дислоцируется 104 десантно-штурмовая дивизия. К тому же он, со ссылкой на британскую разведку, написал, что эта дивизия оккупантов понесла критические потери при штурме Крынок.
В то же время журналист Денис Казанский подчеркнул, что, очевидно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же тайно отправил своих "их там нет" на помощь Путину в войне.
Белорусские военные поехали на учебу в Россию
- Военные Беларуси 15 января поехали на обучение в Россию. В частности, белорусы планируют перенимать опыт так называемой "СВО" в нашем государстве, которое на самом деле является полномасштабной войной.
- Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий выразил мнение, что белорусы не будут участвовать в войне об Украине. А сам Лукашенко имитирует "бурную деятельность" отправкой своих военных на обучение.
- В то же время народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко отметил, что Путину нужна Беларусь, как проблема для Украины. В частности Москва делает все, чтобы держать страну возле себя.