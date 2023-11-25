В ВСУ показали ликвидированного начальника связи армии России

Россия ежедневно теряет сотни бойцов. В этот раз наши защитники показали лицо начальника связи войска страны-агрессора, ликвидированного еще в прошлом году.

Так, в "груз 200" превратили начальника связи российского войска Сергея Никулина. Об этом в своем телеграме рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный многим как "Штирлиц".

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Более года назад ликвидировали

Как отметил "Штирлиц", Никулин до встречи с Кобзоном занимал должность заместителя начальника штаба 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Известно, что в российской армии он дослужился до подполковника. А вот отправили его на тот свет 10 октября 2022 года.



Сергея Никулина ликвидировали в 2022 году / Фото с телеграма "Штирлица"

Обратим внимание, что "Штирлиц" ранее рассказал об очередном "подснежнике". Также речь идет о еще одной потере врага, которую подтвердили.

Он отметил, что в сентябре прошлого года ликвидировали заместителя начальника штаба полковника Сергея Хмелева. Он являлся руководителем оперативного отдела 5 армии. Его отправили на тот свет во время боев за Донбасс.

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то не лишним будет пройтись по актуальной статистике. Ею утром 25 ноября поделились в Генштабе.

Потери врага растут

Только за минувшие сутки ликвидировали 860 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения статистику потерь врага пополнили 323 760 бойцов так называемой "второй армии мира".

Также в металлолом превратили 5502 танка, 10263 боевых бронированных машин, 7851 артиллерийскую систему, 905 РСЗО и 596 средств ПВО.

5502 танка, 10263 боевых бронированных машин, 7851 артиллерийскую систему, 905 РСЗО и 596 средств ПВО. А еще российские военные не досчитаются 323 самолета, 324 вертолета, 5808 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1565 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10259 автомобилей и автоцистерн, а также 1112 единиц специальной техники.

Накануне показали Костромское кладбище, на котором можно увидеть сотни могил оккупантов. Автор публикации жалуется на бессчетные утраты неприятеля. В то же время он цинично призывает "жить и делать все, чтобы смерть (ликвидированных захватчиков – 24 Канал) не оказалась тщетной".