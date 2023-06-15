ВСУ уничтожили штаб 35-й российской армии: Жданов рассказал, как это повлияет на контрнаступление
Украинская армия проводит контрнаступательные операции на Запорожском направлении. Недавно наши воины нанесли удар по штабу 35-й общевойсковой армии России.
Уничтожение штаба армии – это огромный удар по управляемости войсками врага. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Компенсировать такие потери будет очень тяжело
Как известно, на Бердянском направлении наши Вооруженные Силы продолжают наступление и имеют определенный успех. ВСУ нанесли удар по штабу 35-й общевойсковой армии, в результате которого погиб начальник штаба армии генерал-майор Сергей Горячев.
Также выясняется судьба командующего этой армией. Всего в результате удара ликвидировано более 20 высших военных чинов российской армии.
Олег Жданов о ситуации в Запорожском направлении: смотреть видео
"Штабный офицер отличается от армейского. Такая работа предполагает больше интеллектуального труда, умение анализировать ситуацию и делать правильные выводы. Поэтому заменить такие потери будет очень трудно", – рассказал Жданов.
По словам военно эксперта, по меньшей мере на определенный период времени 35-я российская армия осталась без руководства. Временный штаб в таком случае становится лишь транзитом между командами сверху и простыми солдатами – никто не анализирует информацию и не сопоставляет реальные возможности.
Жданов также добавил, что на Бердянском направлении сейчас активизировались боевые действия. Фронт теперь проходит по линии сел Новодаровка, Ровнополье, Макаровка, Урожайное и Новодонецкое.
Что известно об успехах ВСУ в Запорожье
- Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские защитники успешно атакуют на Бердянском направлении и освободили около 3 квадратных километров земель.
- В Запорожском районном совете говорят, что в результате наступательных действий ВСУ в городе Бердянск, временно оккупированном врагом, заполненный морг телами российских оккупантов.
- Россияне пытаются противодействовать успехам ВСУ и перебросили на аэродром Бердянска 20 вертолетов с началом нашего наступления.