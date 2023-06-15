Знищення штабу армії це величезний удар по керованості військами ворога. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Компенсувати такі втрати буде дуже важко

Як відомо, на Бердянському напрямку наші Збройні Сили продовжують наступ та мають певний успіх. ЗСУ завдали удару по штабу 35-ї загальновійськової армії, в результаті якого загинув начальник штабу армії генерал-майор Сергій Горячев.

Також з’ясовується доля командувача цієї армії. Загалом внаслідок удару ліквідовано понад 20 вищих військових чинів російської армії.

Олег Жданов про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивитись відео

"Штабний офіцер відрізняється від армійського. Така робота передбачає більше інтелектуальної праці, уміння аналізувати ситуацію та робити правильні висновки. Тому, замінити такі втрати буде дуже важко", – розповів Жданов.

За словами військово експерта, щонайменше на певний період часу 35-та російська армія залишилась без керівництва. Тимчасовий штаб у такому випадку стає лише транзитом між командами зверху та простими солдатами – ніхто не аналізує інформацію та не зіставляє з реальними можливостями.

Жданов також додав, що на Бердянському напрямку зараз активізувались бойові дії. Фронт тепер проходить по лінії сіл Новодарівка, Рівнопілля, Макарівка, Урожайне та Новодонецьке.

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