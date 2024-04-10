Дерзко подошли вплотную и бросили гранаты: эпические кадры уничтожения врага на Запорожском направлении
Источник:Александр Пивненко
Наши защитники проводжують давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. В частности, на Запорожском направлении украинская армия умело ликвидирует захватчиков.
Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" успешно ликвидировали оккупантов. По его словам, враг не ожидал, что наши защитники дерзко подойдут вплотную.
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Враги ликвидированы
В одном из населенных пунктов россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания. Украинские военные отправились для отработки.
Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки спецназовцы смогли приблизиться вплотную и забросить гранаты в подвальные помещения здания. Остатки вражеской пехоты, которая пыталась убежать, была уничтожена из стрелкового оружия.
Можно также увидеть кадры мастерской работы наших бойцов.
Наши защитники подошли вплотную к врагу: смотрите видео
Потери России на 10 апреля 2024 года
Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения.
Общие потери России на 10 апреля составляют:
- личного состава – около 450 080 (+830),
- танков – 7 132 (+22),
- боевых бронированных машин – 13 667 (+47),
- артиллерийских систем – 11 404 (+18),
- РСЗВ – 1 040 (+1),
- средств ПВО – 753 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 070 (+37),
- крылатых ракет – 2 067 (+2),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 248 (+67),
- специальной техники – 1 876 (+8).