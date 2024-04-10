Дерзко подошли вплотную и бросили гранаты: эпические кадры уничтожения врага на Запорожском направлении

10 апреля 2024, 15:05
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Александр Пивненко

Наши защитники проводжують давать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта. В частности, на Запорожском направлении украинская армия умело ликвидирует захватчиков.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, что на Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" успешно ликвидировали оккупантов. По его словам, враг не ожидал, что наши защитники дерзко подойдут вплотную.

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Враги ликвидированы

В одном из населенных пунктов россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания. Украинские военные отправились для отработки.

Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки спецназовцы смогли приблизиться вплотную и забросить гранаты в подвальные помещения здания. Остатки вражеской пехоты, которая пыталась убежать, была уничтожена из стрелкового оружия.

Можно также увидеть кадры мастерской работы наших бойцов.

Наши защитники подошли вплотную к врагу: смотрите видео

Потери России на 10 апреля 2024 года

Всего по состоянию на 10 апреля Россия уже потеряла около 450 тысяч своих бойцов. Кроме того, почти 63 тысячи единиц техники и вооружения.

Общие потери России на 10 апреля составляют:

  • личного состава – около 450 080 (+830),
  • танков – 7 132 (+22),
  • боевых бронированных машин – 13 667 (+47),
  • артиллерийских систем – 11 404 (+18),
  • РСЗВ – 1 040 (+1),
  • средств ПВО – 753 (+0),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 070 (+37),
  • крылатых ракет – 2 067 (+2),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15 248 (+67),
  • специальной техники – 1 876 (+8).
Автор: Вікторія Кульженко