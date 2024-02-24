Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, как на способности российской армии влияют подобные потери. Кроме потери таких систем, 23 февраля удалось сбить очередной вражеский самолет А-50, на борту которого были и оккупанты.

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Ситуация с ЗРК в России

Тимочко отметил, что в России до начала полномасштабного вторжения было всего примерно 150 систем "Тор". Значительную часть ВСУ удалось уничтожить. В свое время им даже пришлось снимать арктические системы в арктическом камуфляже, чтобы пополнить потери на фронте.

Их ставили на специальные подставки, чтобы хоть как-то увеличить поражающий фактор, после того, как ряд БпЛА прилетели в Москву и Санкт-Петербург. Уничтожение любых систем ПВО врага – это не просто потери боевых единиц, а уничтожение расчетов, обучение которых на самом деле проводится долго,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Проблемы россиян после уничтожения ЗРК

Он добавил, что обучение этих расчетов – это еще полдела. На фронте они проходят боевое слаживание, а это очень непросто и требует много времени. Например, та же ситуация с потерей самолетов. Оккупанты остаются не просто без дорогой техники, а без обученного персонала.

"Потери таких профессиональных экипажей – это очень большая проблема для россиян. Они еще могут массой забрасывать, а вот высококлассных квалифицированных специалистов у них малое количество. Там все взаимосвязано. Перед потерей россиянам самолетов, были уничтожены системы ПВО", – подчеркнул Тимочко.

Преимущество в воздухе у россиян еще остается

Все же, по его словам, работы еще очень много, потому что у россиян остается преимущество в авиации. Они имеют огромный парк, как наследство от СССР, и сами могут производить технику. Однако одна только техника ничего не решает в войне.

Есть понимание, что при наличии необходимой нам поддержки, мы сможем побеждать и выгонять врага гораздо быстрее. Это тоже позитив. Это то, во что на самом деле верит украинское население. Во время полномасштабного вторжения у нас 92% украинцев, которые верят в победу,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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