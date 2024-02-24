Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, як на спроможності російської армії впливають подібні втрати. Крім втрати таких систем, 23 лютого вдалось збити черговий ворожий літак А-50, на борту якого були й окупанти.

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Ситуація із ЗРК у Росії

Тимочко зазначив, що в Росії до початку повномасштабного вторгнення було всього приблизно 150 систем "Тор". Значну частину ЗСУ вдалось знищити. Свого часу їм навіть довелось знімати арктичні системи в арктичному камуфляжі, аби поповнити втрати на фронті.

Їх ставили на спеціальні підставки, аби хоч якось збільшити уражаючий фактор, після того, як ряд БпЛА прилетіли в Москву та Санкт-Петербург. Знищення будь-яких систем ППО ворога – це не просто втрати бойових одиниць, а знищення розрахунків, навчання яких насправді проводиться довго,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Проблеми росіян після знищення ЗРК

Він додав, що навчання цих розрахунків – це ще пів справи. На фронті вони проходять бойове злагодження, а це дуже непросто та потребує багато часу. Наприклад, та сама ситуація із втратою літаків. Окупанти лишаються не просто без дорогої техніки, а без навченого персоналу.

"Втрати таких фахових екіпажів – це є дуже велика проблема для росіян. Вони ще можуть масою закидувати, а ось висококласних кваліфікованих фахівців у них мала кількість. Там усе взаємопов'язано. Перед втратою росіянам літаків, були знищені системи ППО", – наголосив Тимочко.

Перевага в повітрі в росіян ще лишається

Усе ж, за його словами, роботи ще дуже багато, бо в росіян залишається перевага в авіації. Вони мають величезний парк, як спадок від СРСР, і самі можуть виготовляти техніку. Однак сама лише техніка нічого не вирішує у війні.

Є розуміння, що при наявності необхідної нам підтримки, ми зможемо перемагати та виганяти ворога набагато швидше. Це теж позитив. Це те, в що насправді вірить українське населення. Під час повномасштабного вторгнення у нас 92% українців, які вірять у перемогу,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

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