Российские войска были передислоцированы либо в пакеты, либо в плен, – Минобороны про "Изюм-2"

Украинские защитники взяли в окружение Лиман. Теперь город полностью зачищают от оккупантов и мин, которые они там оставили.

В России заявили, что захватчики якобы вышли из города на более "выгодные позиции". Однако они еще 30 сентября попали в оцепление, ведь командиры не дали разрешения отойти.

Интересно Мы там, но бои еще ведутся, – в ВСУ подтвердили поднятие украинского флага в Лимане

Оккупанты "передислоцировались" в мешки

В Министерстве обороны Украины поблагодарили российских "коллег" за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0".

Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?

– говорится в сообщении.

Напомним, что после успешного контрнаступления в Харьковской области для ВСУ открылся путь для наступления на Лиман. Накануне наши защитники освободили населенные пункты и окружили город.

В сети 1 октября появилось видео, на котором видно, как военные подняли украинский флаг в окрестностях города. Впоследствии представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что этот ролик правдивый – Вооруженные Силы зашли в Лиман, в городе продолжаются бои.

Стоит отметить, что в полночь 1 октября аналитики американского Института изучения войны в своем отчете предположили, что ВСУ освободят Лиман в течение 72 часов.

Стоит посмотреть – Кадыров находится в полной истерике от сдачи Лимана: видео