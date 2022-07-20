Ударили прямо в скопление россиян: ВСУ отомстили оккупантам за постоянные обстрелы Никополя

российские оккупанты не прекращают безумных обстрелов украинских городов, особенно в прифронтовой зоне. Наши герои всегда эффективно отвечают врагу.

Враг не прекращает обстрелы мирных украинских городов. Враг очень надеется нанести потери населению и разрушить гражданскую инфраструктуру.

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Точный удар ВСУ по скоплению российских оккупантов

российские оккупанты в последнее время начали очень интенсивно обстреливать Никополь с территории временно оккупированного Энергодара. В результате атак врага есть погибшие и раненые, также оккупанты нанесли городу большие разрушения.

Бывший депутат, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник сообщил о том, что ответ наших героев не заставил себя ждать.

Сегодня что-то очень точно прилетело в ответ. Точечно, точно, прямо в скопление россиян и их технику. Спасибо всем причастным!

– написал он на своей странице в фейсбуке.

Видео удара и информация об атаке ВСУ

В СтратКоме ВСУ сообщили о том, что нанесли удар по скоплению российских военных, которые не находились на территории ЗАЭС. российская пропаганда пытается разогнать ложь об ударе героев по блоку атомной станции, но видео с территории ЗАЭС ярко опровергает ложь вражеских "медиа".

Также наши герои сообщили о том, что попали во врага оружием, о котором россияне даже мечтать не могли, и оно достанет оккупантов во всех точках Украины.

"Хлопок" для оккупантов в Энергодаре: видео

Война россии с Украиной: последние новости

Помощь ВСУ от иностранных партнеров все увеличивается. Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в него войдут М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва.

российские оккупанты на нескольких направлениях пытались проводить штурмовые действия. Им удалось добиться только пополнения их аудитории на концерте Кобзона.

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