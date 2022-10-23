ВСУ могли отбросить врага на 2 километра от окрестностей Бахмута: есть интересная деталь
Источник:Visegrád 24
ВСУ по состоянию на 23 октября могли отбросить российских захватчиков на 2 километрах от окрестностей Бахмута. СМИ сообщают, что украинские воины могли выбить врага с территории, которую оккупанты "брали" 2 месяца.
Чтобы зайти на эту территорию, вагнеровцам понадобилось 2 месяца. Тем временем, украинские защитники и защитницы выбили врага оттуда за 48 часов.
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Пока в ВСУ не подтвердили эту информацию. В то же время в вечернем обращении 23 октября Генштаб ВСУ опубликовал интересную деталь.Сообщили, что в районе Бахмута удалось успешно отбить вражескую атаку.
Также защитники и защитницы отбили атаки в районах таких населенных пунктов:
- Клещиевка;
- Новомихайловка;
- Марьинка;
- Невельское;
- Первомайское;
- Авдеевка.
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Потери врага
Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 23 октября Генштаб ВСУ сообщил о том, что ликвидировать удалось уже 67 470 захватчиков. Кроме того, уничтожить удалось:
- танков – 2584 (+5 единиц),
- боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),
- артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),
- РСЗО – 374 (+1 единица),
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 270.
Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 23 октября: смотрите видео