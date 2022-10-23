ВСУ могли отбросить врага на 2 километра от окрестностей Бахмута: есть интересная деталь

ВСУ по состоянию на 23 октября могли отбросить российских захватчиков на 2 километрах от окрестностей Бахмута. СМИ сообщают, что украинские воины могли выбить врага с территории, которую оккупанты "брали" 2 месяца.

Чтобы зайти на эту территорию, вагнеровцам понадобилось 2 месяца. Тем временем, украинские защитники и защитницы выбили врага оттуда за 48 часов.

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Пока в ВСУ не подтвердили эту информацию. В то же время в вечернем обращении 23 октября Генштаб ВСУ опубликовал интересную деталь.Сообщили, что в районе Бахмута удалось успешно отбить вражескую атаку.

Также защитники и защитницы отбили атаки в районах таких населенных пунктов:

Клещиевка;

Новомихайловка;

Марьинка;

Невельское;

Первомайское;

Авдеевка.

Российские захватчики проигрывают по всем направлениям. Каждый день они продолжают разрушать миф о "второй армии", над которым так долго работала пропаганда Кремля. Российские военные показали свою абсолютную бездарность.

Потери врага

что-либо украинским военным. Именно поэтому страна-оккупант засыпает поле боя своим количеством.

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 23 октября Генштаб ВСУ сообщил о том, что ликвидировать удалось уже 67 470 захватчиков. Кроме того, уничтожить удалось:

танков – 2584 (+5 единиц),

боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),

артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),

РСЗО – 374 (+1 единица),

средства ПВО – 189,

самолетов – 270.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 23 октября: смотрите видео