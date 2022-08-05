Дыры будут: в ВСУ оценили возможность новых ударов по Антоновскому мосту в Херсоне
ВСУ в Херсонской области держат под огневым контролем пути, которыми оккупанты перекидывают силы и технику. Украинские военные поразили Антоновский мост возле Херсона, после чего оккупанты начали его латать. Поэтому ВСУ могут снова ударить по стратегическому мосту.
Оккупанты хотят залатать Антоновский мост
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она рассказала, что россияне пытаются налаживать альтернативные понтонные переправы в Херсонской области, но эти объекты также попадают под огневой контроль ВСУ.
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Их попытки понятны, потому что они хоть что-то, но должны делать. Хотя бы для того, чтобы успокоить свои нервы,
– сказала Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" пояснила, что благодаря оружию, которое получить ВСУ, украинские военные могут попадать непосредственно в выбранную цель на больших расстояниях.
"Мы можем, не разрушая инфраструктуру, разрушать планы врага", – сказала Гуменюк и подтвердила, что на местах заплат на Антоновском мосту могут появиться еще большие дыры.
Что известно об ударе по Антоновскому мосту
- Информация о точном ударе ВСУ по Антоновскому мосту появились 26 июля. После этого 27 июля удар по мосту подтвердили в ОК "Юг". На мосту образовались огромные дыры.
- Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ могли атаковать Антоновский мост именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику.
- Так называемая оккупационная "власть" Херсонской области признала удар по мосту. Мост крайне важен для логистики русской армии. Если Антоновский мост через Днепр будет разрушен, то российские силы в оккупированном Херсоне будут отрезаны.
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