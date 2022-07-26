По переправам в Херсонской области в ближайшее время может быть повторный удар, – военный эксперт

российские оккупанты пытаются возвести в Херсонской области понтонные переправы. Не исключено, что они станут новой целью для украинских защитников.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, мощности HIMARS достаточно, чтобы повредить построенные переправы россиян.

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"Побудить россиян к исполнению "жеста доброй воли"

Попович отметил, что накануне оккупанты начали строительство понтонной переправы возле Дарьевского моста через Ингулец. Так они пробуют обеспечить логистику, ведь этот мост был поврежден HIMARS.

Можно ожидать, что в ближайшее время может быть нанесен повторный удар по этим переправам. В частности, будет разрушен понтонный мост, который сейчас приводится,

– сказал военный эксперт.

Так, по его словам, ВСУ продемонстрируют россиянам, что эти объекты находятся под контролем украинской армии, побуждая их к выполнению "жеста доброй воли" уже относительно правого берега Днепра в Херсонской области.

ВСУ могут снова ударить по переправам оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Как оккупанты пытаются пополнить свою боеспособность

Армия рф, по словам военного эксперта, хочет наладить поставки боекомплектов, что было затруднено из-за поврежденных мостов.

Мы видим или слышим о том, что они (россияне – 24 канал) пытаются использовать гуманитарные грузы под перевозку боекомплекта,

– заявил Попович.

Кроме того, добавил он, оккупанты стараются отодвинуть склады за пределы действия HIMARS. А также россияне разносят их по линии фронта, делая более компактными, чтобы усложнить обнаружение и последующее уничтожение.

Попович отметил, что время покажет – насколько эти действия врага будут эффективными.

Ситуация на Юге Украины: что известно

Украинская авиация 7 раз ударила по россиянам на Юге. В результате атак враг потерял почти полсотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.

Аналитики из Института изучения войны считают, что оккупанты ожидают контрнаступления украинских сил. Они укрепляют занятые ранее позиции в Запорожской и Херсонской областях.

Российские захватчики очень хотят удержать свой херсонский плацдарм и не потерять единственный оккупированный ими областной центр. Поэтому путинские ордынцы решили закрыть въезд в Херсон.

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