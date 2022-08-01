ВСУ мощно попали в Скадовск и еще по трем складах оккупантов на Юге

Украинские воины не перестают уничтожать россиян. Они сильно разбивают военные склады врага.

О мощном ударе по Скадовску рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга в эфире национального марафона Наталья Гуменюк. Также было попадание и по еще трем складам оккупантов на Юге, информирует 24 канал.

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Возле Скадовска было попадание и не только там. Еще четыре направления, в которые мы снова попали. Боекомплект пылал почти по всей оккупированной территории. Это одно из основных направлений нашей работы сейчас, потому что нет боекомплекта – нет внутреннего запала в войска, физического и морального,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, также наша авиация уничтожила еще два опорных пункта врага. Именно это и огневой контроль над оккупированной территорией. Враг использует авиацию, потому что не имеет успеха по суше.

Разбитый эшелон врага

Гуменюк подтвердила и то, что наши ВСУ попали в эшелон российских оккупантов. По ее словам, это тоже подтвердила наша разведка.

Кроме того, поскольку там был боекомплект и целые склады боевого запаса, все детонировало мощно и с пожаром. Теперь оккупанты сильно охраняют это место. Доразведать данные это усложняет, но Гуменюк заверила, что мы продолжаем.

"Такая мощная операция закончилась пеплом для кафиров и это о многом говорит. Пораженным эшелоном враг подтягивал силы: техника, личный состав, боекомплект. Им сейчас нужно все", – сказала спикер.

ВСУ наносят урон противнику

Генштаб сообщил, что на 1 июля ВСУ ликвидировали уже 41 030 оккупантов. Враг теряет неслыханно большое количество техники и личного состава на войне против Украины. Уточнить конкретное количество невозможно, потому что продолжаются интенсивные боевые действия. Это означает, что цифры могут быть значительно больше.

В ОК "Юг" также сообщали, что за сутки 30 июля они уничтожили вражеские склады боеприпасов, 30 захватчиков и кучу их техники. россияне при этом продолжают боевые действия на занятом рубеже обороны. Оккупанты сосредоточены на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах.

Уничтожаем мы и авиацию врага. В частности, наши военные 29 июля сбили российский штурмовик Су-25. Задание выполнили бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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