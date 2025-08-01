Защитники показали уничтожение вражеских позиций: россияне заявили, что это Белгородщина
- Воины 58 ОМПБр ВСУ показали уничтожение российских позиций 24 июля в своей зоне ответственности.
- Местные российские СМИ заявили, что на кадрах – село Красный Хутор Белгородского района.
Воины подразделения беспилотной авиации 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ отчитались о ситуации в своей полосе ответственности. Они опубликовали видео огневого поражения противника, снятое в четверг, 24 июля.
Впоследствии его проанализировали россияне и заявили, что на кадрах – Белгородский район. Об этом сообщили местные СМИ, передает 24 Канал.
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Что происходит на Белгородщине?
В четверг, 31 июля, соответствующее видео опубликовали бойцы подразделения Fenrir. "В полосе ответственности нашей бригады обстановка напряженная, но стабильная", – написали защитники.
Они отметили, что фиксируют, как противник осуществляет перемещение, после чего наносят огневое поражение по обнаруженным целям.
58 ОМПБр уничтожает врага с помощью дронов: смотрите видео
Видео проанализировали российские СМИ. Они утверждают, что на кадрах – село Красный Хутор Белгородского района. Украинские военные якобы уже неоднократно атаковали эти позиции.
Дрон сбросил взрывное устройство неподалеку от частного дома, после чего началась вторичная детонация боекомплекта. Также беспилотник сбросил снаряды на позиции вооруженных сил России в лесопосадке возле железной дороги,
– анализирует медиа.
Напомним, еще 7 июля Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации на фронте, в частности действия Сил обороны на российской территории в приграничье – в Курской и Белгородской областях. Украинский президент пообещал, что оккупанты не будут чувствовать там покоя.