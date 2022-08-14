Большие склады с боеприпасами и техникой: подробности уничтожения вражеских объектов в Херсонской области

ВСУ на Херсонщине уничтожили два склада россиян и нанесли удары по опорным пунктам врага. В течение 13 августа ВСУ ударили по оккупантам в Новой Каховке и в селах Херсонской области.

В ночь на 14 августа были слышны взрывы в поселке Антоновка

Об удачной работе украинских военных в эфире телемарафона рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он подтвердил уничтожение военных объектов оккупантов в Новой Каховке и в селе Музыковка.

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По словам Соболевского, там находились "достаточно крупные" военные склады россиян с вооружением и боеприпасами. Кроме того, там враг хранил военную технику.

Также Юрий Соболевский сообщил, что в ночь на 14 августа были слышны взрывы в поселке Антоновцы.

Ждем подтверждения или это мост, или другой объект,

– сказал первый заместитель главы Херсонского облсовета.

Соболевский рассказал, что ВСУ на 100% взяли под огневой контроль логистические пути россиян. Благодаря удачным атакам ни один мост не пригоден для перевозки тяжелой техники.

Он отметил, что логистика россиян "разорвана", поэтому оккупанты используют понтонные переправы, что не решает их вопросы.

Какова ситуация в Херсонской области

Украинские военные пытаются "отрезать" россиян, на правом берегу Днепра, от путей снабжения. Для этого украинские силы наносят удары по ключевым мостам. Под огнем ВСУ оказались Антоновский и Дарьевский мосты и мост возле Каховской ГЭС.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань информировал, что теперь у оккупантов больше не будет возможности перевозить тяжелую технику и подтягивать резервы на правый берег Днепра.

Также Хлань информировал, что вблизи Херсона около 20 тысяч оккупантов и россия не сможет перебросить дополнительные силы.

В британской разведке информировали, что поскольку цепочка снабжения врага ограничена, то размер накопленных запасов, вероятно, будет ключевым фактором выносливости российских сил.

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