Минус "Аллигатор": Воздушные силы утром сбили вражеский вертолет Ка-52

Украинские военные уничтожили очередной российский "Аллигатор". Вражеское воздушное судно было ликвидировано утром 7 октября.

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" был уничтожен около 8 утра на Юге Украины. "Аллигатор" – это ударный вертолет оккупантов.

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"Аллигатор" уничтожили на Юге

Сообщается, что вертолет был уничтожен зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

По состоянию на 7 октября в Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение в Украине 233 вертолетов. За минувшие сутки Россия потеряла еще один вертолет.

При этом наши защитники уже сбили 266 самолетов и 1067 беспилотников. За минувшие сутки враг потерял 20 БпЛА.

ВСУ уничтожают авиацию врага

Недавно в Генштабе ВСУ информировали, что наши воины нанесли серьезные потери оккупантам в Волновахском районе Донецкой области. ВСУ вывели из строя немало техники российских военных. Повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

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В начале октября ВСУ на Юге сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и 8 беспилотников. В ОК "Юг" рассказали, что на фоне потерь оккупанты направляют авиацию и наносят авиационные удары все реже.

Сообщалось, что 3 октября в небе над Херсонщиной оккупанты потеряли штурмовик Су-25. Вражескую авиацию сбило подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

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