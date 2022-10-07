Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" було знищено близько 8 ранку на Півдні України. "Алігатор" – це ударний вертоліт окупантів.

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"Алігатор" знищили на Півдні

Повідомляється, що гелікоптер було знищено зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" Повітряних Сил.

Станом на 7 жовтня у Генштабі ЗСУ підтвердили знищення в Україні 233 гелікоптерів. За минулу добу Росія втратила ще один гвинтокрил.

При цьому наші захисники також вже збили 266 літаків та 1067 безпілотників. За минулу добу ворог втратив 20 БпЛА.

ЗСУ нищать авіацію ворога

Нещодавно у Генштабі ЗСУ інформували, що наші воїни завдали серйозних втрат окупантам у Волноваському районі на Донеччині. ЗСУ вивели з ладу чимало техніки російських військових. Ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога.

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На початку жовтня ЗСУ на Півдні збили російський штурмовик Су-25, гелікоптер Ка-52 та 8 безпілотників. В ОК "Південь" розповіли, що на тлі втрат окупанти направляють авіацію та завдають авіаційних ударів дедалі рідше.

Повідомлялося, що 3 жовтня у небі над Херсонщиною окупанти втратили штурмовик Су-25. Ворожу авіацію збив підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

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