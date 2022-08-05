ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать оккупантов. Чтобы не стать новыми "двухсотыми", испуганные захватчики сами себя ранят.

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Главное о ситуации на Юге

В ОК "Юг" сообщили, что украинские штурмовики атаковали 2 центра российского вооружения и техники – в Херсонском и Каховском районах. Кроме того, вертолетная пара разбила российский опорный пункт в Николаевской области.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач плотно атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе,

– говорится в сообщении.

В общем удалось уничтожить:

39 оккупантов;

4 зенитно-ракетных системы С-300;

радиолокационную станцию "Имбирь";

автоматический миномет 82-го калибра "Василек";

9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, украинские герои ликвидировали 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

По направлению Сухой Пруд – Лозовое оккупанты пытались проводить штурмовые действия. У врага не было никакого успеха. оккупанты понесли потери и отошли.

Что происходит в акватории Черного моря

В ОК "Юг" сообщили, что в Черном море маневрируют 9 боевых кораблей и катеров. Кроме того, 2 больших десантных корабля продолжают "держать тонус угрозы высадки морского десанта". Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Общие потери врага

По состоянию на 4 августа Генштаб ВСУ сообщил о 41 500 ликвидированных оккупантах. Также украинским героям удалось уничтожить:

танков – 1 789 (+15),

боевых бронированных машин – 4026 (+4),

артиллерийских систем – 946 (+7),

РСЗО – 260 (+1),

средства ПВО – 118,

самолетов – 223,

вертолетов – 191.

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