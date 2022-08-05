ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага
Источник:ОК "Юг"
ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.
Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать оккупантов. Чтобы не стать новыми "двухсотыми", испуганные захватчики сами себя ранят.
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Главное о ситуации на Юге
В ОК "Юг" сообщили, что украинские штурмовики атаковали 2 центра российского вооружения и техники – в Херсонском и Каховском районах. Кроме того, вертолетная пара разбила российский опорный пункт в Николаевской области.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения во время выполнения огневых задач плотно атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе,
– говорится в сообщении.
В общем удалось уничтожить:
- 39 оккупантов;
- 4 зенитно-ракетных системы С-300;
- радиолокационную станцию "Имбирь";
- автоматический миномет 82-го калибра "Василек";
- 9 единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, украинские герои ликвидировали 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.
По направлению Сухой Пруд – Лозовое оккупанты пытались проводить штурмовые действия. У врага не было никакого успеха. оккупанты понесли потери и отошли.
Что происходит в акватории Черного моря
В ОК "Юг" сообщили, что в Черном море маневрируют 9 боевых кораблей и катеров. Кроме того, 2 больших десантных корабля продолжают "держать тонус угрозы высадки морского десанта". Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Общие потери врага
По состоянию на 4 августа Генштаб ВСУ сообщил о 41 500 ликвидированных оккупантах. Также украинским героям удалось уничтожить:
- танков – 1 789 (+15),
- боевых бронированных машин – 4026 (+4),
- артиллерийских систем – 946 (+7),
- РСЗО – 260 (+1),
- средства ПВО – 118,
- самолетов – 223,
- вертолетов – 191.
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