Результаты невероятные: какие задачи сейчас возлагают на Курскую операцию

Продолжается пятый месяц операции Вооруженных Сил на Курщине. Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря в очередной раз пообещал освободить область, впрочем точно дату, когда это произойдет, не назвал.

Стоит отбросить спекуляции на том, что Курская область может стать предметом торга мифических переговоров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что в ближайшее время никаких переговоров не будет.

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Почему важна операция на Курщине

"Там мы сделали невероятное – заставили противника истекать кровью на собственной земле, уничтожать свои объекты, инфраструктуру, населенные пункты", – сказал Сергей Грабский.

Любая бомба, которая не долетела до Сумской области, – спасла жизни людей, украинскую территорию. Кроме этого, своими активными действиями, маневровой обороной Вооруженные Силы сковывают большое количество противника, которое могли переместить на другие участки фронта.

Соотношение сил и средств на Курщине примерно 1:4 или 1:6. Наши ребята делают там невероятные дела, значительно облегчая выполнение задач стратегической обороны на других участках, в частности на Покровском и Кураховском направлениях,

– подчеркнул военный эксперт.

Если бы не было Курщины, можно представить, что тогда бы происходило на Сумщине. Или в противном случае, огромное количество российских войск подалось бы на Донетчину. В этом ответ на вопрос, почему важна операция в Курской области. Ее цель – уничтожить противника, нанести удары по боевому потенциалу российской армии.

"Именно там впервые понесли потери представители Северной Кореи, что также является очень важным. Поэтому с военной точки зрения значение Курщины является очень весомым", – подытожил Сергей Грабский.