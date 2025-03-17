Стала ключом к победе: Forbes рассказали о новой тактике россиян на Курщине

Обозреватель Forbes Дэвид Акс привел данные о новой тактике россиян на Курщине. Этим занимается вражеский центр беспилотных технологий "Рубикон".

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Россия устраивает засады на ВСУ в Курской области

25 февраля россияне начали атаки на линии снабжения ВСУ, которые вели в Суджу. И деятельность "Рубикона" стала ключом к вытеснению ВСУ.

К слову, Рустем Умеров заявил, что ни одно подразделение Сил обороны Украины не находится в окружении на Курщине. Россияне лгут, когда говорят об этом.

Враг по-другому использует FPV-дроны. Они теперь не зависают над целью, а стоят и ждут на земле. Таким образом дрон имеет более длительное время автономной работы.

Когда поехал грузовик Сил обороны, дрон погнался за ним. Эта тактика требует навыков и тщательного планирования – которыми, очевидно, обладают россияне.

Ранее аналитик Андрей Перпетуа писал, что оккупанты устанавливают ловушки, "высаживая дроны на дороги и подрывая их под транспортными средствами, которые проезжают мимо". Теперь есть видеоподтверждение такой тактики.

О центре беспилотных технологий "Рубикон" стало известно в 2024 году, когда его посетил министр Белоусов. Там тестируют новейшие беспилотники, которые работают преимущественно по украинской технике. Но деталей достаточно мало, поскольку центр засекречен.