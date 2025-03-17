Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росія влаштовує засідки на ЗСУ на Курщині

25 лютого росіяни почали атаки на лінії постачання ЗСУ, які вели в Суджу. І діяльність "Рубікону" стала ключем до витіснення ЗСУ.

До слова, Рустем Умєров заявив, що жоден підрозділ Сил оборони України не перебуває в оточенні на Курщині. Росіяни брешуть, коли говорять про це.

Ворог по-іншому використовує FPV-дрони. Вони тепер не зависають над ціллю, а стоять і чекають на землі. Таким чином дрон має довший час автономної роботи.

Коли поїхала вантажівка Сил оборони, дрон погнався за нею. Ця тактика потребує вимагає навичок і ретельного планування – якими, очевидно, володіють росіяни.

Раніше аналітик Андрій Перпетуа писав, що окупанти встановлюють пастки, "висаджуючи дрони на дороги та підриваючи їх під транспортними засобами, які проїжджають повз". Тепер є відеопідтвердження такої тактики.

Про центр безпілотних технологій "Рубікон" стало відомо 2024 року, коли його відвідав міністр Бєлоусов. Там тестують новітні безпілотники, які працюють переважно по українській техніці. Але деталей досить мало, оскільки центр засекречений.