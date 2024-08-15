Боялся плена и взорвал гранату: ВСУ спасли срочника, который хотел убить себя на Курщине

Срочник Федор из Санкт-Петербурга хотел подорвать себя гранатой, потому что боялся плена. Он получил ранения, но выжил благодаря бойцам ВСУ.

Владимир Зеленский обсудил с правительством создание военных комендатур в Курской области. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, это нужно для того, чтобы была координация среди воинских частей.

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Зачем срочник подрывал себя в Курской области

Парень боялся ВСУ и не знал, что будет дальше. Поэтому решил вместе с товарищем покончить с собой, когда увидел, что к их позициям приближаются украинские воины.

Я просто достал гранату. Он сказал: "Давай!" Мы обнялись и бросили ее на землю, сказали друг другу последние теплые слова. На тот момент я уже трижды понимал, что ближе к смерти. Мы боялись сдаться в плен, не знали, что будет здесь. Мы боялись, что будут долгие и мучительные пытки. Но с учетом того, как это в реальности сейчас, могу сказать только спасибо за то, что спасли мою жизнь и вылечили,

– сказал он.

Федор рассказал, что первую помощь ему оказали украинские военные. Они также привели российского боевого медика, принесли лекарства из блиндажей. С пленными делились водой и сигаретами.

Эта история разительно отличается от того, что делают россияне с украинскими военнопленными.

Враг вдруг вспомнил о собственных пленных

О российских пленных из Курской области вспомнила омбудсмен России Татьяна Москалькова. Она связалась с Лубинцом.

"Я надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит", – заявил Дмитрий Лубинец.