ВСУ работают там каждый день: в Херсонском облсовете прокомментировали ситуацию на левобережье Днепра

Украинские военные работают над деоккупацией остальной Херсонской области. Для наших защитников важно, чтобы мы сохраняли информационную тишину и дождались официальной информации Генштаба.

Об этом 24 Каналу заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он добавил, что Вооруженные Силы Украины каждый день работают над поражением врага на левом берегу Днепра.

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Больше помогать и меньше говорить

По его словам, сейчас нашим защитникам очень необходима информационная тишина, ведь информация в условиях войны – это оружие, которое может убивать. Россияне усилили обстрелы правобережья Днепра не только как ответ на активные действия ВСУ, но и для того, чтобы не дать восстановить нормальную жизнь на деоккупированных территориях.

"ВСУ работает на левом берегу ежедневно: поддержка огневого контроля, уничтожение российских ДРГ, которые они пытаются взорвать на островах, постоянное уничтожение личного состава оккупантов, военных складов и т.д. Наша цель – освободить все населенные пункты, наших людей и не потерять ни одного украинского защитника. Именно для этого сейчас нужно больше помогать, а меньше говорить", – заявил Соболевский.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета добавил, что над освобождением левобережья Херсонщины работают настоящие профессионалы, которые дадут хорошие результаты в сроки, которые будут "всем приятны".

ВСУ на левобережье Днепра: главное