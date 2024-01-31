Шестеро пограничников сдерживали натиск врага: как начиналась операция на левом берегу

Еще летом 2023 года разведка Британии сообщала, что украинские войска пытаются закрепиться на левом берегу. Пропагандисты убеждали, что там группировка, но быстро ликвидируют - однако так не произошло

Россияне рассказывали о полутора ротах, однако все время сопротивление врага на левом берегу сдерживали примерно 6 военных. Как мы увидели, украинские бойцы смогли расширить свою деятельность и успешно действуют на развернутом плацдарме.

Смотрите также Силы врага там преобладают: что помогает ВСУ на левом берегу Днепра

Детали операции от ГПСУ

Летом 2023 года украинским военным удалось занять позиции под Антоновским мостом на левом берегу, что открывали нам дорогу к Олешкам. ВСУ до сих пор контролируют этот участок, несмотря на все заявления пропагандистов.

Ситуация там была тяжелой, по бойцам Сил обороны регулярно работала артиллерия, буквально каждый час. Однако на Антоновском мосту движение не прекратилось – было принято решение о взятии под контроль гостинично-ресторанного комплекса "Наири".

В конце июня группа пограничников "Контроль" получила задание зачистить точку. С этого комплекса россияне контролировали мост и регулярно обстреливали его. Пограничники прокрались на территорию незаметно, пройдя вдоль посадки.

Они не заметили, как мы подошли вплотную к зданию. Уже зайдя туда, началась перестрелка. Они начали кричать: "Мы свои, мы свои". Мы выбили их ко второму корпусу. Там они попытались закрепиться, там их и накрыла арта,

– рассказал один из бойцов.

После третьей попытки выбить группу из комплекса россияне решили перегруппироваться, позже начался артобстрел. У военных заканчивались патроны. Они были почти в окружении – поэтому приняли решение об отходе. Все это время весь корпус "Наири" держали шестеро военных.

Как начиналась операция на левом берегу: смотрите видео

Ситуация на левом берегу