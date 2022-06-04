ВСУ на Востоке уничтожили два склада с боеприпасами, 60 россиян и их командно-наблюдательный пункт

Украинские воины продолжают уничтожать пришедшего на нашу землю врага. Очередными успехами похвастались военные на Востоке.

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Им удалось ликвидировать многие россияне за сегодня, 4 июня.

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Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники русских войск. Уничтожили два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт,

– говорят защитники.

Потери врага составляют:

личного состава – 60 человек;

БТР – 1 единица;

ББМ – 1 единица

минометов – 2 единицы;

АТТ – 26 единиц;

топливозаправщиков – 1 единица;

БПЛА – 3 единицы.

Безумные потери российских оккупантов в войне

Утром 4 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины как обычно отчитался о количестве уничтоженных врагов. Она постоянно растет, как и цифра уничтоженной их техники. Таким образом, по последним данным, наши воины ликвидировали около 31 050 российских захватчиков . Генштаб всегда обращает внимание на то, что количество – ориентировочное, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.

Украинские защитники продолжают радовать эффектными фото, видео и подробностями ликвидации врагов, ступивших на нашу землю. Например, в Луганской области 24 бригада имени короля Даниила точным выстрелом уничтожила вражескую бронированную дозорно-разведывательную машину. На видео, которое публиковали наши бойцы , видно, как украинские воины метко и мастерски прицелились и устроили по вражеской технике. И взорвалась вместе с экипажем.

Еще 31 мая на Востоке украинская армия артиллерией уничтожила склад с боеприпасами российских войск. Вооруженные силы Украины только за сутки ликвидировали 22 кафиров и уничтожили 1 БТР. Для того чтобы враг терял еще больше своего личного состава и техники, Украине нужно больше оружия. О ее снабжении мы договариваемся и нам обещают западные союзники. Это поможет выиграть войну и прогнать русских оккупантов с нашей земли.

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