ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. К примеру, 5 мая они уничтожили склад оккупантов с боеприпасами.

Наши военные нанесли сокрушительные потери россиянам. В частности, ликвидировали 15 оккупантов.

Кстати ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

Потери врага

личного состава – 15,

БТР – 1,

ББМ – 1,

БМП – 1,

артиллерийских систем – 5,

АТ – 1,

БПЛА – 2.

Уничтожение других складов

ВСУ регулярно проводят подобные операции, чтобы ослаблять врага. Например, 1 мая бойцы ударили по позициям захватчиков и району Великой Александровки на Херсонщине. Тогда удалось уничтожить склад боеприпасов и убить более 70 врагов. Это был превентивный удар, который помешал оккупационным войскам накапливать силы.

В начале апреля ВСУ попали во вражеский склад боеприпасов в Новомайорском, Донецкой области. Боеприпасы загорелись и сдетонировали. Возник сильный пожар.

22 апреля украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов на Востоке. Также уничтожили склад с топливом и боеприпасами и ликвидировали более 130 захватчиков.

Кстати, в Харьковской области СБУ в апреле разоблачила скрытый склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов. Там было 60 полнокомплектных танковых двигателей, запчасти, комплектующие к бронетехнике, а также 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

Оборудование уже передано на нужды ВСУ.

Сколько в целом ликвидировали оккупантов

В Генштабе обнародовали безумные потери врага по состоянию на 6 мая. Украинские защитники уже уничтожили 24 900 российских солдат. Кроме того, вражеская армия обеднела львиной частью своей техники.

танков – 1 110,

боевых бронированных машин – 2 686,

артиллерийских систем – 502,

средств ПВО – 83,

самолетов/вертолетов – 199,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 926,

кораблей / катеров – 11,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324,

специальной техники – 38,

крылатых ракет – 90.

Смотрите видео разведки – Освобождение Русской Лозовой в Харьковской области: