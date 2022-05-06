ВСУ на Востоке уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 15 оккупантов

6 мая 2022 , 21:52
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. К примеру, 5 мая они уничтожили склад оккупантов с боеприпасами.

Наши военные нанесли сокрушительные потери россиянам. В частности, ликвидировали 15 оккупантов.

Кстати ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

Потери врага

  • личного состава – 15,
  • БТР – 1,
  • ББМ – 1,
  • БМП – 1,
  • артиллерийских систем – 5,
  • АТ – 1,
  • БПЛА – 2.

Уничтожение других складов

  • ВСУ регулярно проводят подобные операции, чтобы ослаблять врага. Например, 1 мая бойцы ударили по позициям захватчиков и району Великой Александровки на Херсонщине. Тогда удалось уничтожить склад боеприпасов и убить более 70 врагов. Это был превентивный удар, который помешал оккупационным войскам накапливать силы.
  • В начале апреля ВСУ попали во вражеский склад боеприпасов в Новомайорском, Донецкой области. Боеприпасы загорелись и сдетонировали. Возник сильный пожар.
  • 22 апреля украинская артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов на Востоке. Также уничтожили склад с топливом и боеприпасами и ликвидировали более 130 захватчиков.

Кстати, в Харьковской области СБУ в апреле разоблачила скрытый склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов. Там было 60 полнокомплектных танковых двигателей, запчасти, комплектующие к бронетехнике, а также 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

Оборудование уже передано на нужды ВСУ.

Сколько в целом ликвидировали оккупантов

В Генштабе обнародовали безумные потери врага по состоянию на 6 мая. Украинские защитники уже уничтожили 24 900 российских солдат. Кроме того, вражеская армия обеднела львиной частью своей техники.

  • танков – 1 110,
  • боевых бронированных машин – 2 686,
  • артиллерийских систем – 502,
  • средств ПВО – 83,
  • самолетов/вертолетов – 199,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 926,
  • кораблей / катеров – 11,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324,
  • специальной техники – 38,
  • крылатых ракет – 90.

Смотрите видео разведки – Освобождение Русской Лозовой в Харьковской области:

 

Автор: Ольга Музика