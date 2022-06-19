ВСУ на Запорожье изрядно уничтожили оккупантов: более 30 погибших и 40 раненых

Украинские защитники продолжают показывать российским оккупантам, пришедшим на нашу территорию, что на самом деле их место – в земле. За последние сутки они уничтожили 250 врагов.

Так, только в Запорожье ликвидировали более 30 представителей вражеской армии, а еще более 40 ранили. Таковы данные в сутки 18 июня 2022 года.

Еще 250 уничтоженных оккупантов и вертолет: потери врага на 19 июня

Всего за прошедшие сутки в Запорожской области наши воины уничтожили:

личного состава – 31 человека;

43 кафиров ранили;

2 танка;

1 БМП;

1 ББМ "Тигр";

1 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град";

3 штуки автомобильной техники;

2 миномета М120.

Заметим, что цифры приблизительны, ведь подсчитать уничтоженных оккупантов и их технику невозможно в зоне ведения активных боевых действий.

В Генштабе сообщали, что враг больше всего потерпел именно на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Что сейчас происходит на Запорожье

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух рассказал, что на территории области кафиры запугивают местное население смертной казнью. При этом украинские партизаны в Запорожье сдаваться не собираются и продолжают сопротивляться.

Тем временем, украинские защитники продолжают давать отпор врагу и отвоевывать наши земли. В Запорожской и Херсонской областях ВСУ уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения. На Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.

17 июня нашим военным удалось предотвратить очередную ракетную атаку врага. В этот раз силы ПВО успешно сбили российскую ракету над Запорожьем.

В то же время кафиры начали перемещаться и увеличили количество техники в регионе.

По состоянию на 19 июня ВСУ ликвидировали уже 33 600 захватчиков

Потери врага в технике:

танков – 1468 (+3),

боевых бронированных машин – 3 577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей / катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),

специальной техники – 55 (+0).

Важно посмотреть – оперативная информация от Генштаба ВСУ за 116 день войны: смотрите видео