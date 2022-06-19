ВСУ на Запорожье изрядно уничтожили оккупантов: более 30 погибших и 40 раненых
Источник:Штаб обороны Запорожья
Украинские защитники продолжают показывать российским оккупантам, пришедшим на нашу территорию, что на самом деле их место – в земле. За последние сутки они уничтожили 250 врагов.
Так, только в Запорожье ликвидировали более 30 представителей вражеской армии, а еще более 40 ранили. Таковы данные в сутки 18 июня 2022 года.
Еще 250 уничтоженных оккупантов и вертолет: потери врага на 19 июня
Всего за прошедшие сутки в Запорожской области наши воины уничтожили:
- личного состава – 31 человека;
- 43 кафиров ранили;
- 2 танка;
- 1 БМП;
- 1 ББМ "Тигр";
- 1 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град";
- 3 штуки автомобильной техники;
- 2 миномета М120.
Заметим, что цифры приблизительны, ведь подсчитать уничтоженных оккупантов и их технику невозможно в зоне ведения активных боевых действий.
В Генштабе сообщали, что враг больше всего потерпел именно на Запорожском и Бахмутском направлениях.
Что сейчас происходит на Запорожье
Глава Запорожской военной администрации Александр Старух рассказал, что на территории области кафиры запугивают местное население смертной казнью. При этом украинские партизаны в Запорожье сдаваться не собираются и продолжают сопротивляться.
Тем временем, украинские защитники продолжают давать отпор врагу и отвоевывать наши земли. В Запорожской и Херсонской областях ВСУ уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения. На Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.
17 июня нашим военным удалось предотвратить очередную ракетную атаку врага. В этот раз силы ПВО успешно сбили российскую ракету над Запорожьем.
В то же время кафиры начали перемещаться и увеличили количество техники в регионе.
По состоянию на 19 июня ВСУ ликвидировали уже 33 600 захватчиков
Потери врага в технике:
- танков – 1468 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- РСЗО – 235 (+2),
- средств ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатых ракет – 130 (+1),
- кораблей / катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
- специальной техники – 55 (+0).