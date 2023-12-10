Логистика на Крым – под контролем ВСУ: обзор боевых действий от Свитана

Оккупанты призывают гражданских с прибрежных территорий на левом берегу Херсона эвакуироваться вглубь в Крым. Такие призывы раздаются на территориях от реки и вглубь на 15 километров.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что для форсирования водных преград войскам как раз и нужен плацдарм в 15 километров. Между тем Кулеба заявил, что Украина готовит новые бригады для контрнаступления.

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Свитан отметил, что ВСУ могут добираться до дороги из Мелитополя в Геническ и дальше в Крым с правого берега Херсонской области. Расстояние позволяет работать на этой дороге, в частности, ATACMS. Что касается призыва оккупантов к эвакуации гражданских, то 15-километровая зона – это плацдарм, который нужен для форсирования Днепра.

Этот плацдарм нужен для развертывания сил и средств, для переброски техники. Это те 15 километров, на которые успешно и точно работает практически любая артиллерия. Россияне понимая, что мы можем форсировать Днепр и расширяться на оперативный плацдарм 15 километров, пытаются соблюдать протокол безопасности.

– заметил полковник запаса ВСУ.

Взрывы в Новороссийске

В Новороссийске раздавались взрывы. Местные власти сообщили, что это учения, но прежде никакой информации об этом не было. Военный эксперт считает, что это украинские силы могли отработать по кораблям черноморского флота, которые перебазировались из Крыма в Новороссийск.

"Корабли в Новороссийске расположены как селедка в бочке. Конечно, это хорошая цель для любого военного средства. Начиная с беспилотных катеров, которые недавно туда доходили, до БПЛА. Они идут на расстояние до 500 километров", – подчеркнул летчик-инструктор.

Россияне наступают у Работино

Оккупанты пытаются выбить ВСУ с позиций южнее Работино. Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что на этом участке фронта именно россияне находятся на выгодных высотах. Нашим войскам не удалось зайти на эти высоты в ходе контрнаступления 2023 года.

Сейчас основные части, работавшие в этом районе, переброшены под Авдеевку. В частности, боезапас. Все Таврическое направление – это ответственность одного генерала Тарнавского. Он грамотно распределяет имеющиеся у него средства и резервы, поэтому наши войска отошли на ранее подготовленные позиции и помогают Авдеевке,

– сказал Свитан.

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