ВСУ совершили более 10 ударов по оккупантам: где удалось отразить атаки россиян

9 сентября 2022 , 19:34
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные сдерживают врага и наносят удары по российским оккупантам. ВСУ удалось отразить атаки россиян сразу на нескольких направлениях.

Где ВСУ отразили атаки врага

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины.

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В частности, ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов:

  • Константиновка;
  • Прудянка;
  • Русские Тишки;
  • Вернополье;
  • Николаевка Вторая;
  • Зайцево;
  • Авдеевка;
  • Каменка;
  • Победа;
  • Безымянное.

ВСУ отработали по оккупантам

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла более 10 ударов по оккупантам. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.

Благодаря ударам была уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

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Автор: Михайло Гема