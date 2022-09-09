ВСУ совершили более 10 ударов по оккупантам: где удалось отразить атаки россиян

Украинские военные сдерживают врага и наносят удары по российским оккупантам. ВСУ удалось отразить атаки россиян сразу на нескольких направлениях.

Где ВСУ отразили атаки врага

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины.

Кстати Россия провела почти 40 вылетов и более 24 ударов по Украине: в Генштабе рассказали о последствиях

В частности, ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов:

Константиновка;

Прудянка;

Русские Тишки;

Вернополье;

Николаевка Вторая;

Зайцево;

Авдеевка;

Каменка;

Победа;

Безымянное.

ВСУ отработали по оккупантам

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла более 10 ударов по оккупантам. Это было сделано для поддержки действий наземных группировок.

Благодаря ударам была уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

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