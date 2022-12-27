Результаты очень "вкусные", - Гуменюк об отработке ВСУ на Юге

В ночь на 27 декабря Силы обороны нанесли мощный удар по оккупантам, расположенным на Левом берегу Днепра, на временно захваченной россиянами Херсонщине.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что пока не может разглашать результаты отработок, но они существенные.

Внимание Враг продолжает террор, – Гуменюк рассказала о ситуации на освобожденных территориях Юга

Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа, они его чувствуют. Она достаточно существенна. Пока мы не можем отчитываться о результатах, но они очень "вкусные" вы их скоро услышите. Этой ночью была отработка. И это уже не "боевые комары", это уже существеннее,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Актуально о ситуации на Юге

Силы обороны продолжают оттеснять кафиров на юге. Оккупанты начали понемногу отводить позиции из Запорожской области и усиливаться южнее. Из Токмака россияне опрокидывают часть войск в Мелитополь в ожидании наступления ВСУ.

Что касается Херсона, то враг все еще терроризирует местное население – обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Напомним, что в результате циничного обстрела центра Херсона в канун Рождества, 24 декабря, погибли 11 человек.