"Больше их лечить не будут": ВСУ ударили по VIP-госпиталю для кадыровцев
22 января 2023, 13:32Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
В Луганской области оккупанты обустроили госпиталь в профилактории машиностроительного завода. Интересно, что в нем имели право лечиться только кадыровцы.
Партию "хлопка" в госпиталь в оккупированной Кадиевке привезли 21 января. Теперь там лечиться никто не будет.
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ВСУ нанесли мощный удар
Как отмечают, наши защитники ударили по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием.
Пока неизвестно, сколько кадыровцев наши бойцы вылечили от жизни.
Оккупанты терпят неудачи у Кременной
- Британская разведка доложила, что в последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках фронта. В частности, вблизи Кременной наши бойцы достигли определенных результатов и успешно отразили контратаку россиян.
- Сергей Гайдай отметил, что линия фронта уже приближается к Кременной. Россияне бросают в атаку зэковскую армию, которая должна пробираться через минные поля.
- В районе города Кременная украинские разведчики удачно поджарили позиции оккупантов. Как отмечают, воины ССО встретили российских оккупантов во время проведения специальной разведки в районе Кременной. Бойцы спецподразделения сразу приняли решение вступить в бой. В результате боя наши защитники нанесли огневое поражение российским оккупантам.