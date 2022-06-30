ВСУ нанесли новые удары по Змеиному: враг, вероятно, покинул остров

Украинские ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по острову Змеиный. После этого российские войска, скорее всего, покинули эти позиции. На острове – дым от пожара и раздавались взрывы.

Об удачном выполнении очередного этапа операции отчитались в оперативном командовании "Юг". Там отметили, что россияне забрали со Змеиного в спешке остатки гарнизона.

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Остатки российских войск эвакуировали на 2 катерах

Эвакуировались оккупанты на двух скоростных катерах. Вероятно, что врагов на острове не осталось.

Сейчас на Змеином – много дыма после пожаров. Огонь до сих пор пылает и раздаются взрывы. Об окончательных результатах операции обещают отчитаться позже.

Россиян там больше нет, – Ермак

Подтвердил успешную операцию украинских защитников и глава Офиса Президента. Андрей Ермак лаконично написал, что оккупанты "дали деру" с острова.

На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели замечательную операцию. Все будет Украина,

– подчеркнул глава ОП.

Как объяснили отвод войск со Змеиного в России

В российском минобороны подтвердили вывод контингента со Змеиного, пишут СМИ государства-агрессора. О том, конечно, что их вытурили ВСУ, – ни слова. В Москве это называют "жестом доброй воли" и "завершением выполнения задач". Получается, что задачей гарнизона – было уничтожить как можно больше вооружения, техники и личного состава.

Еще одно объяснение, которое быстро придумали оккупанты, это, мол, что теперь ООН может организовывать вывоз зерна из украинских портов.

Накануне ВСУ отчитались об уничтожении ЗРК на Змеином

Отметим, что накануне в ОК "Юг" рассказали об уничтожении российского ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином. О новых успешных ударах намекнули и в Одесской ОВА. По словам Сергея Братчука, на острове жара не из-за погоды, а из-за хорошей работы ВСУ. Никаких деталей об этом не рассказывали, ведь операция продолжается.

Об ударах по острову стало известно еще в середине июня

О том, что Украина наносит точные удары по острову, стало известно еще в 20-х числах июня. Речь шла именно о массированных ударах ВСУ с применением различных средств. Была информация о повреждении радиолокационной станции, личного состава, техники.

В течение этого времени на взрывы неизвестного происхождения жаловались жители Одесской области. В оперативном командовании "Юг" успокаивали: если не звучат сирены и нет официальных сообщений от властей, то это означает, что работают украинские военные.

Источники в разведке сообщали 24 каналу, что удары совершали американскими HIMARS.

Около недели назад в Генштабе отмечали , что сделают все возможное, чтобы вернуть все оккупированные Россией территории. Прежде всего речь шла об установлении контроля именно над Змеиным.

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