ВСУ нанесли потери россиянам в направлении Екатериновки в Луганской области: враг отошел

Украинские войска не просто обороняются от наступления россиян, но и активно отражают его на разных участках фронта. У врага большие потери, он должен отступать назад.

Кровавые боевые действия до сих пор продолжаются на Востоке нашего государства. Основную информацию по направлениям борьбы рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на утро 9 июня.

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Что происходит на Северодонецком направлении

Город Северодонецк в Луганской области стал основным направлением постоянных ударов и наступления врага. В Генштабе сообщили, что там российские оккупанты оказывали огневое влияние на подразделения наших вой.

Захватчики стреляли из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под их вооруженные атаки попадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилегия, Устиновка, Горное и Екатериновка.

По Тошковке российские кафиры нанесли авиаудара и неудачно провели штурм. В направлении населенного пункта Екатериновка украинские военные также нанесли противнику потери. Вот поэтому враг и отошел.

В Генштабе отмечают, что россияне продолжают искать слабые места в обороне города Северодонецка. Но в этом у них успеха нет.

Утраты россиян и планы о наступлении

Несмотря на сумасшедшие потери личного состава русской армии и техники, враг все равно не отказался от своих планов. Поэтому хочет наступать дальше. Но только в сутки 8 июня украинские военные смогли ликвидировать сразу 30 российских оккупантов. Также были уничтожены несколько полевых составов врага. Еще и наша авиация прицельно ударила по опорному пункту врага на Херсонщине и нанесла урон.

Американский Институт изучения войны подтверждает нелепые планы российских оккупантов по поводу наступления. В частности, говорится о Запорожье. Там они опрокинули 30 танков. Вероятно, хотят усилить контроль над трассой. Речь идет о дороге Т0812 , которая пролегает по территории Ореховского и Васильевского районов. 30 танков Т-62 опрокинули туда для поддержки операций на северо-востоке Запорожья.

О возможных наступлениях российских захватчиков предупреждал и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, все еще существует риск того, что Россия попытается наступать на Николаев и Запорожье. Николаевская область нужна агрессору из-за выхода к морю. Но западные артиллерийские системы уже изменяют ситуацию на фронте. Поэтому когда будет деоккупирован Юг, в частности, и Херсонщину – только вопрос времени.

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