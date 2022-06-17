ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российской техники в районе Новой Каховки
17 июня 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Украинские военные приготовили по враждебному скоплению на Юге. Они нанесли ракетный удар около Новой Каховки.
За сутки 16 июня украинская авиация трижды ударила вертолетами и самолетами по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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По пункту управления и скоплению вражеской техники в районе Новой Каховки мы нанесли ракетный удар,
– пишет ОК "Юг".