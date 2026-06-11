Там было около 50 машин: ВСУ нанесли удар под Армянском по колонне грузовиков с топливом и боеприпасами

Российские оккупанты вынуждены искать новые маршруты снабжения через Крым, однако Силы обороны контролируют ситуацию. В частности, военные нанесли удар по колонне российских грузовиков под Армянском, которые везли топливо и боеприпасы.

Об этом сказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий «Перун» Филатов в эфире Общественного.

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Каковы результаты операций Сил обороны?

Дмитрий Филатов сообщил, что из-за повреждения конструкции Чонгарского моста движение грузового и легкового транспорта на данный момент полностью остановлено. По его словам, сооружение подверглось серьезным разрушениям и требует комплексного восстановления.

Военный также отметил, что российские оккупационные силы уже начали разворачивать вблизи понтонные переправы и меняют логистику – для этого они используют маршрут через Армянск.

В то же время украинские бойцы, по его словам, полностью контролируют ситуацию.

Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения удара, нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили,

– сказал «Перун».

По словам Филатова, реализовать эти операции удалось благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла создал вместе с 475-м штурмовым полком. Военные назвали его «Эпицентром мультидоменных операций».

Он также отметил, что операцию по Армянскому мосту военные подготовили заранее, поскольку предполагали, что оккупанты могут использовать и этот маршрут для логистики. Поэтому на этот раз украинские силы действовали более подготовленно.

Эта операция была бы невозможна, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, стоящие на Гуляйпольском направлении, начали снабжаться не через автодороги Мариуполя, а через Крым,

– добавил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

Напомним, 7 и 9 мая ВСУ повредили мост в районе Чонгара на пути в Крым. Как впоследствии заявил глава ЦПД Андрей Коваленко, сейчас Чонгарский мост уничтожен,, а россияне скрывают масштабы нанесенного ущерба.

Уже 11 июня «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался, что украинские военные нанесли удары сразу по 4 мостам,, ведущих в Крым. Речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте Перекоп – Армянске и мосте вблизи населенного пункта Ставки.