ВСУ под Мелитополем передали оккупантам горячий привет: у россиян много "двухсотых" и "трехсотых"

Украинские военные нанесли потери российским оккупантам под Мелитополем. В рядах российских военных немало погибших и раненых.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что неподалеку от села Терпенье оккупанты получили "горячий привет" от ВСУ. Оккупанты десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу.

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Оккупанты свозят "трехсотых" в больницу

Село Терпенье расположено к северу от временно оккупированного Мелитополя.

"На Мелитопольщине ра**стам становится адски горячо", – написал Федоров и добавил, что ВСУ обещаю, что оккупантам будет еще горячее.

На Запорожье для оккупантов сплошной ад

Иван Федоров рассказал, что для оккупантов неутешительная ситуация как в Мелитополе, так и по всей Запорожской линии фронта. В частности, настоящий ад у оккупантов в городе Пологи и в окрестностях.

За последние 5 дней украинские воины обезвредили вражеские военные базы в Инженерном, Пологах, Токмаке, Басани, Михайловке, Черниговке, в Васильевском районе, возле Энергодара и в Мелитополе.

По предварительным официальным данным нашего Генштаба, за последние дни ВСУ уничтожили и ранили более 1200 оккупантов. Такое количество потерь врагов из-за того, что россияне выбрали Мелитополь в качестве своего логистического и административного штаба.

По словам Ивана Федорова, на оккупированной территории ликвидировали так называемого начальника оккупационной "полиции" Токмака и Токмакского района Алексея Кошеля.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты на Запорожье готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций. Россияне бегут из Михайловки, Пологов и Инженерного.

В американском Институте изучения войны заявили, что российские оккупанты могут отводить свои войска на Запорожье, чтобы уменьшить атаки ВСУ по их силам.

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