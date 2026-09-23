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24 Канал Новости Украины Были поражены пункты управления БПЛА, склад БПЛА подразделения "Рубикон" и другие объекты
23 сентября, 11:45
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Обновлено - 12:15, 23 сентября

Были поражены пункты управления БПЛА, склад БПЛА подразделения "Рубикон" и другие объекты

Даниил Жоров

22 сентября и в ночь на 23 сентября украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Среди уничтоженных целей оказались пункты управления беспилотниками и склады материально-технических средств.

Также удалось нанести удар по живой силе врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

Что известно о результатах работы Сил обороны?

В районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное Донецкой области подразделения Сил обороны успешно поразили пункты управления БПЛА противника. Также им удалось атаковать склад беспилотников подразделения "Рубикон" в районе населённого пункта Волноваха. 

Кроме этого, украинские защитники нанесли точные удары по объектам материально-технического обеспечения российских войск. В частности, в районе населенного пункта Кундрюче Луганской области удалось поразить состав горюче-смазочных материалов. 

В районах населенных пунктов Горняк и Большая Шишевка Донецкой области подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили склады материально-технических средств агрессора. Также в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой области украинские воины поразили место сосредоточения живой силы подразделения БПЛА оккупационных войск. 

В Генштабе отметили, что системная работа по ликвидации ключевых военных объектов и логистике окупантов продолжается по всем направлениям фронта.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1560 российских солдат. Также украинские защитники уничтожили 3 танка, 32 артиллерийских системы, 1 РСЗО и 2 средства ПВО.

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