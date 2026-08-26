Силы обороны ударили по оккупантам в Крыму и на Донбассе: какие результаты

25 августа и в ночь на 26 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли сокрушительные удары по ряду важных целей России. Среди пораженных объектов – радиолокационная станция, центр подготовки операторов дронов, ремонтная база и многочисленные склады с боеприпасами и топливом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности ночных атак на оккупантов

В поселке Кача во временно оккупированном Крыму украинским защитникам удалось поразить вражескую радиолокационную станцию "Каста".

В то же время в Луганске под удар попал учебный центр БПЛА противника, а в крымском Первомайском уничтожена ремонтно-восстановительная база оккупантов.

Также в Черноморском был поражен ретранслятор, который захватчики использовали для управления ударными дронами "Герань"/"Гербера".

Серьезный удар был нанесен и по логистике захватчиков. В Луганской области в Причепиловке уничтожен склад горюче-смазочных материалов, а в Свободном в Донецкой области и Новоивановке в Крыму поражены склады материально-технических средств. Кроме того, мощные взрывы прогремели на складах боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосельке Донецкой области.

В настоящее время окончательные результаты и степень нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны "ударили" по 16 объектам в России. Под прицелом оказались ракетное подразделение, аэродромы, НПЗ.