ВСУ ударили по важным военным объектам оккупантов: Генштаб об успехе героев
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. В течение суток 29 октября авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 17 ударов.
В частности, 11 ударов – по районам сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов. Еще 3 – по взводным опорным пунктам. Кроме того, еще 3 удара – по позициям комплексов ПВО оккупантов.
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Также на разных направлениях украинская ПВО сбила российскую управляемую ракету Х-59, а также – 2 БпЛА "Орлан -10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов,
– говорится в сообщении.
Врагу наносят колоссальные потери
Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что уничтожить удалось уже 70 250 оккупантов. Также ликвидировали:
- танков – 2659 (+19 единиц)
- боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);
- артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);
- РСЗО – 380 (+1 единица);
- средств ПВО – 195 (+3 единицы);
- самолетов – 273 (+1 единица);
- вертолетов – 252 (+1 единица);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);
- крылатых ракет – 351;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц).
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