ВСУ ударили по важным военным объектам оккупантов: Генштаб об успехе героев

Украинские защитники продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. В течение суток 29 октября авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 17 ударов.

В частности, 11 ударов – по районам сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов. Еще 3 – по взводным опорным пунктам. Кроме того, еще 3 удара – по позициям комплексов ПВО оккупантов.

Заметьте Кремлю будет трудно это объяснить: почему для россиян важен Херсон и ждать ли уличных боев

Также на разных направлениях украинская ПВО сбила российскую управляемую ракету Х-59, а также – 2 БпЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов,

– говорится в сообщении.

Врагу наносят колоссальные потери

Российские оккупанты на протяжении суток нанесли 5 ракетных ударов и 7 авиационных ударов . Также захватчики совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб ВСУ 29 октября сообщил, что уничтожить удалось уже 70 250 оккупантов. Также ликвидировали:

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц).

Важно – как работают бойцы спецподразделения "Гонор": смотрите видео