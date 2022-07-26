"Кто-то сдал дислокацию": в оккупированном Лисичанске погибли российские омоновцы

российские оккупанты не могут похвастаться никаким контролем на временно оккупированных территориях. Они продолжают нести потери даже там, откуда воины ВСУ отошли.

Ранее российские оккупанты хвастались своим пропагандистам, что захватили Луганскую область и вышли аж на ее административные границы. Враг изо всех сил скрывает, что активные бои продолжаются, а его потери растут и нет никакой надежды остановить этот процесс.

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Ликвидация оккупантов в Лисичанске

Нашим героям удалось нанести мощный удар по российским оккупантам в Лисичанске, который они называли "своим". Воины ВСУ получили информацию из города и осуществили точный удар. Оккупанты сообщили о 12 омоновцах, которые решили воспользоваться билетами на концерт Кобзона.

Список бойцов омона, которые стали "хорошими россиянами" / Фото СтратКом ВСУ

Наши героические воины напоминают оккупантам – каждый сантиметр нашей земли будет гореть у них под ногами, и подобные "подарки" будут врасплох заставать их, где бы они ни пытались спрятаться.

ВСУ ударили по казарме оккупантов

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, наши герои ударили прямо по казарме россиян в Лисичанске. ВСУ благодарят за информацию добрых людей и будут работать по следующим целям, по которым получат данные.

Война россии с Украиной: последние новости

Помощь западных партнеров для борьбы с российскими оккупантами с каждым днем набирает обороты. Германия предоставила ВСУ реактивные системы залпового огня MARS-II.

россияне совершили масштабный ракетный обстрел Одесской области. Для атаки враг задействовал 10 самолетов.

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